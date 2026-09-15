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Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +24 градусов и местами пройдут кратковременные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный умеренный 8-13 м/с, в отдельных районах сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +8…+11, днем +19…+23 градуса, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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