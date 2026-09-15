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Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T00:01
2026-09-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260914/zhdat-li-v-krymu-babe-leto-v-oktyabre-1159323667.html
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +24 градусов и местами пройдут кратковременные дожди

00:01 15.09.2026
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный умеренный 8-13 м/с, в отдельных районах сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +8…+11, днем +19…+23 градуса, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:30ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:08Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
21:55США добавили ВТБ в список антииранских санкций
21:39Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
21:23Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:10На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
20:55Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
20:32Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
20:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия
20:11Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
19:55Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
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