https://crimea.ria.ru/20260915/mestami-kratkovremennye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1159315053.html

Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T00:01

2026-09-15T00:01

2026-09-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5785927551a873847be283fb64064b00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник погоду на полуострове будет определять тыловая часть барической ложбины. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260914/zhdat-li-v-krymu-babe-leto-v-oktyabre-1159323667.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр