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Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:39
2026-09-15T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в течение понедельника дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионамиВ центре и на востоке Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, атаки всу, крым, черное море, новости крыма
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 222 беспилотника над Крымом и другими регионами России