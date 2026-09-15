Рейтинг@Mail.ru
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260915/massirovannyy-nalet-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sbity-222-bpla-1159381248.html
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:39
2026-09-15T08:39
пво
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
атаки всу
крым
черное море
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в течение понедельника дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионамиВ центре и на востоке Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2bdf4810cc8e04219f6354eb2bafc6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, атаки всу, крым, черное море, новости крыма
Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 222 беспилотника над Крымом и другими регионами России

08:39 15.09.2026
 
ПВО
ПВО
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, в течение понедельника дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
В центре и на востоке Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
 
ПВОМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАтаки ВСУКрымЧерное мореНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина
09:24В Австралии два семейных клана с луками и копьями устроили беспорядки
09:15На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника
09:07Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю
08:57Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"
08:47В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом
08:39Массированный налет: над Крымом и другими регионами России сбиты 222 БПЛА
08:31В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
08:22Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
08:11Непогода остановила работу парома в Севастополе
07:55Отбой воздушной тревоги в Севастополе
07:44Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября
07:27Никаких ограничений: почему МАГАТЭ не признает удары Киева по Запорожской АЭС
07:07Как Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика
06:48Воздушная тревога объявлена в Севастополе
06:46Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
06:16ВСУ всю ночь атаковали Самарскую область – повреждены дома и предприятие
06:07ВСУ массированно ударили ракетами по Таганрогу – зафиксированы пожары и разрушения
00:01Местами кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
Лента новостейМолния