https://crimea.ria.ru/20260915/lavrov-rasskazal-o-pozitsii-ssha-po-krymu-v-voprose-uregulirovaniya-na-ukraine-1159397999.html

Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине

Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине

США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине в отличие от европейских союзников киевского режима, которые только отдаляют мирные решения. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T14:38

2026-09-15T14:38

2026-09-15T14:38

сергей лавров

крым

новые регионы россии

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине в отличие от европейских союзников киевского режима, которые только отдаляют мирные решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.По его словам, кроме вопроса принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии еще одним ключевым для России является вопрос невступления Украины в НАТО, что также понимают США, в отличие от Евросоюза.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и невозможного, заявлял Лавров ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровНацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мостУкраина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США

крым

новые регионы россии

россия

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, сша