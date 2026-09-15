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Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине
Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине
США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине в отличие от европейских союзников киевского режима, которые только отдаляют мирные решения. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T14:38
2026-09-15T14:38
сергей лавров
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине в отличие от европейских союзников киевского режима, которые только отдаляют мирные решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.По его словам, кроме вопроса принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии еще одним ключевым для России является вопрос невступления Украины в НАТО, что также понимают США, в отличие от Евросоюза.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и невозможного, заявлял Лавров ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровНацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мостУкраина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
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сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, сша
Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине

США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине – Лавров

14:38 15.09.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России в Крыму
Флаг России в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. США признают важность крымского вопроса в урегулировании по Украине в отличие от европейских союзников киевского режима, которые только отдаляют мирные решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.
"Главное, что Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта, в отличие от других западных стран, которые уперлись в то, что "Украина имеет право делать все, что хочет", "Никогда мы не признаем Крым российским, Донбасс тоже не признаем и только границы 1991 года". На этой, тупой абсолютно, извините меня за грубое слово, позиции Евросоюз по-прежнему стоит, по-прежнему записывает ее в свои политические документы", – сказал Лавров.
По его словам, кроме вопроса принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии еще одним ключевым для России является вопрос невступления Украины в НАТО, что также понимают США, в отличие от Евросоюза.
"Соединенные Штаты четко сказали, что надо забыть про членство Украины в НАТО, если мы хотим конфликт урегулировать. И надо признать реалии на Земле. Они это называют территориальным вопросом. Пусть называют. Для нас это вопрос судеб людей, которые столетиями жили в Крыму, в Донбассе и в Новороссии, чьи предки основывали Одессу, Николаев, порты на Черном и Азовском морях, и которых пришедший через госпереворот к власти киевский режим назвал террористами, нелюдями и существами", – напомнил глава МИД России.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и невозможного, заявлял Лавров ранее.
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Сергей ЛавровКрымНовые регионы РоссииРоссияСША
 
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