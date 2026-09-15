https://crimea.ria.ru/20260915/lavrov-oboznachil-perspektivy-peregovorov-po-ukraine-1159396044.html

Лавров обозначил перспективы переговоров по Украине

Лавров обозначил перспективы переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Лавров обозначил перспективы переговоров по Украине

Москва готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась осложнять этот процесс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T14:08

2026-09-15T14:08

2026-09-15T14:08

россия

украина

переговоры

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Москва готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась осложнять этот процесс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.Он подчеркнул, что Россия вполне может возобновить переговоры по Украине, если другая сторона будет к этому готова, при этом переговоры могут быть как двусторонними, так и трехсторонними, но спецоперация на период их проведения остановлена не будет.Он также положительно оценил диалог по урегулированию с США, которые, по словам министра, "понимают первопричины этого конфликта, в отличие от всех других западных стран", и подчеркнул, что боевые действия могли бы давно прекратиться, если бы европейцы не сорвали договоренность, которая была достигнута в Анкоридже. В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, активно предлагали помощь в урегулировании конфликта на Украине премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на встречах с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в КремлеРади переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО – ЛавровПроизойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, украина, переговоры, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика