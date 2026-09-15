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Кто получил премию "Эмми-2026" - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Кто получил премию "Эмми-2026"
Кто получил премию "Эмми-2026" - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Кто получил премию "Эмми-2026"
Сериалы "Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными фаворитами на 78-й американской престижной премии "Эмми-2026", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T09:45
2026-09-15T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сериалы "Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными фаворитами на 78-й американской престижной премии "Эмми-2026", пишет РИА Новости.Мероприятие прошло в центре Лос-Анджелеса и транслировалось на телеканале NBC.Проект с элементами ужасов, черного юмора и драмы "Бухта вдов" одержал победу в номинации "Лучший комедийный сериал". С восемью статуэтками, в том числе за операторскую работу и музыку Дэвида Флеминга, сериал стал абсолютным лидером церемонии. Главную роль в сериале сыграл Мэтью Рис, и ему досталась награда за лучшую мужскую роль в этом жанре. Его коллеги Стивен Рут и Кейт О`Флинн забрали "Эмми" за второстепенные роли.Главный приз в категории "Лучший драматический сериал" достался проекту HBO Max "Больница Питт". Это история о буднях сотрудников скорой помощи. В борьбе за статуэтку он опередил "Дипломата", "Позолоченный век", "Рыцаря семи королевств", "Рай", "Одну из многих", "Медленных лошадей" и "Друзей и соседей". На счету сериала также есть награды за лучший кастинг и грим. Исполнитель главной роли Ноа Уайли был признан лучшим драматическим актером.Кроме того, "Южный парк", выходящий с 1997 года, был признан самым выдающимся мультипликационным сериалом.Весной 2026 года в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
сша, награды, в мире, кино
Кто получил премию "Эмми-2026"

"Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными победителями "Эмми"

09:45 15.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сериалы "Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными фаворитами на 78-й американской престижной премии "Эмми-2026", пишет РИА Новости.
Мероприятие прошло в центре Лос-Анджелеса и транслировалось на телеканале NBC.
Проект с элементами ужасов, черного юмора и драмы "Бухта вдов" одержал победу в номинации "Лучший комедийный сериал". С восемью статуэтками, в том числе за операторскую работу и музыку Дэвида Флеминга, сериал стал абсолютным лидером церемонии. Главную роль в сериале сыграл Мэтью Рис, и ему досталась награда за лучшую мужскую роль в этом жанре. Его коллеги Стивен Рут и Кейт О`Флинн забрали "Эмми" за второстепенные роли.
Главный приз в категории "Лучший драматический сериал" достался проекту HBO Max "Больница Питт". Это история о буднях сотрудников скорой помощи. В борьбе за статуэтку он опередил "Дипломата", "Позолоченный век", "Рыцаря семи королевств", "Рай", "Одну из многих", "Медленных лошадей" и "Друзей и соседей". На счету сериала также есть награды за лучший кастинг и грим. Исполнитель главной роли Ноа Уайли был признан лучшим драматическим актером.
Кроме того, "Южный парк", выходящий с 1997 года, был признан самым выдающимся мультипликационным сериалом.
Весной 2026 года в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
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