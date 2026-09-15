https://crimea.ria.ru/20260915/kto-poluchil-premiyu-emmi-2026-1159382630.html

Кто получил премию "Эмми-2026"

Кто получил премию "Эмми-2026" - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Кто получил премию "Эмми-2026"

Сериалы "Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными фаворитами на 78-й американской престижной премии "Эмми-2026", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T09:45

2026-09-15T09:45

2026-09-15T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Сериалы "Больница Питт" и "Бухта вдов" стали главными фаворитами на 78-й американской престижной премии "Эмми-2026", пишет РИА Новости.Мероприятие прошло в центре Лос-Анджелеса и транслировалось на телеканале NBC.Проект с элементами ужасов, черного юмора и драмы "Бухта вдов" одержал победу в номинации "Лучший комедийный сериал". С восемью статуэтками, в том числе за операторскую работу и музыку Дэвида Флеминга, сериал стал абсолютным лидером церемонии. Главную роль в сериале сыграл Мэтью Рис, и ему досталась награда за лучшую мужскую роль в этом жанре. Его коллеги Стивен Рут и Кейт О`Флинн забрали "Эмми" за второстепенные роли.Главный приз в категории "Лучший драматический сериал" достался проекту HBO Max "Больница Питт". Это история о буднях сотрудников скорой помощи. В борьбе за статуэтку он опередил "Дипломата", "Позолоченный век", "Рыцаря семи королевств", "Рай", "Одну из многих", "Медленных лошадей" и "Друзей и соседей". На счету сериала также есть награды за лучший кастинг и грим. Исполнитель главной роли Ноа Уайли был признан лучшим драматическим актером.Кроме того, "Южный парк", выходящий с 1997 года, был признан самым выдающимся мультипликационным сериалом.Весной 2026 года в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, награды, в мире, кино