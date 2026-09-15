Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260915/krymskiy-most-zakryli-1159054791.html
Крымский мост закрыли
Крымский мост закрыли - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымский мост закрыли
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:01
2026-09-15T12:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_d668853409710e3f5143d600d7893c08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_8375eb465ef3d55a3ac401f1b855176d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли

Крымский мост закрыли для движения

12:01 15.09.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16Крымский мост открыли
12:12ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
12:07В Крыму объявили отбой ракетной опасности
12:07Россия откроет посольства в четырех странах Африки
12:01Крымский мост закрыли
11:54Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
11:48Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
11:46В Крыму объявили ракетную опасность
11:39Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:32Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
11:31Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
11:30ВТБ: каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино
11:19В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
11:06Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
10:58ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:45В Крыму продлено экстренное предупреждение
10:32Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
10:24В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
10:10В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
10:05На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния