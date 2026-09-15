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Крымский мост закрыли
Крымский мост закрыли - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымский мост закрыли
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:01
2026-09-15T12:01
2026-09-15T12:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт