Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260915/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1159404463.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T17:21
2026-09-15T17:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_90e7dc7ff3a135d2024f7628bd63592c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на часть дня во вторник перед Крымским мостом проезда ждали 190 автомобилей на выезде с полуострова. До этого движение на мосту закрывали.Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_2657693e0aec80b0a90f48a149073edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

У Крымского моста сейчас в пробке стоят 200 машин

17:21 15.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
По состоянию на часть дня во вторник перед Крымским мостом проезда ждали 190 автомобилей на выезде с полуострова. До этого движение на мосту закрывали.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.

Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
На Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамы
19:06В Крыму объявлена ракетная опасность
18:52В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
18:39Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы
18:26В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц
18:15Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента
17:59В новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений
17:46В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID
17:38В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело
17:21Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
17:14Каллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефону
17:00В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры
16:28Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности
16:19Продовольствие из России представлено в 160 странах мира
15:55Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута
15:28Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО
15:10Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону
14:55Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес
14:38Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине
14:24Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС
Лента новостейМолния