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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T17:21
2026-09-15T17:21
2026-09-15T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на часть дня во вторник перед Крымским мостом проезда ждали 190 автомобилей на выезде с полуострова. До этого движение на мосту закрывали.Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
У Крымского моста сейчас в пробке стоят 200 машин