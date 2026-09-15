https://crimea.ria.ru/20260915/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1159404463.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:21

2026-09-15T17:21

2026-09-15T17:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 200 автомобилей ожидают проезда к пунктам досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова к вечеру вторника. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на часть дня во вторник перед Крымским мостом проезда ждали 190 автомобилей на выезде с полуострова. До этого движение на мосту закрывали.Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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