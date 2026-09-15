https://crimea.ria.ru/20260915/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-vyrosla-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1159393619.html

Крымский мост после открытия движения: выросла очередь на выезде с полуострова

Крымский мост после открытия движения: выросла очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Крымский мост после открытия движения: выросла очередь на выезде с полуострова

Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 190 автомобилей на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T13:06

2026-09-15T13:06

2026-09-15T13:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 190 автомобилей на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост

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краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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