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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымский мост открыли
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:16
2026-09-15T12:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Во вторник днем в Крыму была объявлена ракетная опасность. На данный момсент дали отбой. Также в Севастополе вновь включили сирены воздушной тревоги, сообщается, что сбито 3 воздушные цели в районе Северной стороны.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для проезда

12:16 15.09.2026 (обновлено: 12:18 15.09.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Во вторник днем в Крыму была объявлена ракетная опасность. На данный момсент дали отбой. Также в Севастополе вновь включили сирены воздушной тревоги, сообщается, что сбито 3 воздушные цели в районе Северной стороны.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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