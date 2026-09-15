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Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС

Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС

Госсовет Крыма предлагает избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе крымского парламента. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T14:24

2026-09-15T14:24

2026-09-15T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма предлагает избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе крымского парламента.Документ, ранее поддержанный на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.По словам главы Комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, в соответствии налоговым кодексом РФ, входные билеты и абонементы в зоопарки, океанариумы, а также парки культуры и отдыха не подлежат налогообложению.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Отсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявокСФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковВ Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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