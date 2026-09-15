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Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС
Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС
Госсовет Крыма предлагает избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе крымского парламента. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T14:24
2026-09-15T14:24
2026-09-15T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма предлагает избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе крымского парламента.Документ, ранее поддержанный на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.По словам главы Комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, в соответствии налоговым кодексом РФ, входные билеты и абонементы в зоопарки, океанариумы, а также парки культуры и отдыха не подлежат налогообложению.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Отсрочка по уплате страховых взносов – в Крыму начался прием заявокСФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковВ Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
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новости крыма, крым, налоги, ндс, дельфинарий
Крымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДС
Крымский парламент одобрил инициативу по освобождению дельфинариев от НДС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма предлагает избавить дельфинарии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе крымского парламента.
Документ, ранее поддержанный на 44-й Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, был доработан и дополнен финансово-экономическим обоснованием.
По словам главы Комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, в соответствии налоговым кодексом РФ, входные билеты и абонементы в зоопарки, океанариумы, а также парки культуры и отдыха не подлежат налогообложению.
"Законодательная инициатива направлена на включение в данный перечень дельфинариев, что позволит поддержать предприятия отрасли", – отметила Виноградова.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал
, что крымские депутаты хотят освободить управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). А также расширить полномочия органов местного самоуправления для улучшения процесса проведения капремонтов в домах. Эти и другие инициативы единогласно поддержали на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в Севастополе.
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