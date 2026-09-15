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Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
Правительство России направило на дотации крымскому бюджету три миллиарда рублей. Деньги выделены из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписано... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T21:04
2026-09-15T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Правительство России направило на дотации крымскому бюджету три миллиарда рублей. Деньги выделены из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Условием предоставления дотации является использование правительством Крыма данных средств на финансирование социально значимых расходов консолидированного бюджета региона, уточняется в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплексаВ Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнесаКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
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РИА Новости Крым
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крым, бюджет, федеральный бюджет, бюджет крыма, экономика, экономика крыма, новости
Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы

Крым получит 3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные расходы в 2026 году

21:04 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Правительство России направило на дотации крымскому бюджету три миллиарда рублей. Деньги выделены из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2026 году на предоставление бюджету Республики Крым дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации <…> бюджетные ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ", - сказано в распоряжении.

Условием предоставления дотации является использование правительством Крыма данных средств на финансирование социально значимых расходов консолидированного бюджета региона, уточняется в документе.
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