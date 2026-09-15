https://crimea.ria.ru/20260915/kogda-zavershat-blagoustroystvo-moynakskogo-parka-v-evpatorii-1159384531.html

Когда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории

Когда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Когда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории

Благоустройство территории Мойнакского парка в Евпатории планируется завершить до 1 декабря 2026 года. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих на... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T22:17

2026-09-15T22:17

2026-09-15T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Благоустройство территории Мойнакского парка в Евпатории планируется завершить до 1 декабря 2026 года. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих на объекте и ускорить поставку материалов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым."Подрядчик взял на себя обязательства в течение следующей недели мобилизовать все ресурсы для завершения работ на излюбленной горожанами территории в срок не позднее 1 декабря текущего года", – рассказали в министерстве со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Кудинова.По его информации, сейчас в Мойнакском парке продолжается устройство фундаментной плиты-экрана и плиты входной группы, бетонирование ригелей стен и оснований площадок, укладка основания дорожек из щебня. Идет установка каменных бордюров, обустройство дорожек из гранитного отсева, монтаж малых архитектурных форм.Также Кудинов отметил, что в большинстве муниципальных образований Крыма благоустройство общественных территорий подходит к концу.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году специалисты благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий, общая стоимость работ – 3,1 миллиарда рублей. Территории благоустраиваются во всех муниципальных образованиях.Отмечалось, что 2025 год был рекордным для Крыма по объему средств, выделяемых на благоустройство – почти 5,4 миллиарда рублей. На эти деньги были приведены в порядок 286 дворовых и 108 общественных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026Каким станет парк Победы в СевастополеВ России продлят программу по благоустройству городов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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