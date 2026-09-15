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Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:32
2026-09-15T10:32
херсонская область
новости
происшествия
суд
приговор
главное управление разведки украины (гур)
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отмечается, что осужденный планировал диверсионно-террористическую деятельность и для этого собирал и передавал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений ВС РФ, участвующих в проведении СВО на территории Херсонской области.При проведении обыска обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения террористических актов.Ранее сообщалось, что четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. По данным правоохранителей, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сообщал данные о военных объектах в Крыму: ФСБ задержала жителя ЕвпаторииКиев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, новости, происшествия, суд, приговор, главное управление разведки украины (гур), шпионаж
Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы

Украинского шпиона осудили на 18 лет в Херсонской области

10:32 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный планировал диверсионно-террористическую деятельность и для этого собирал и передавал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений ВС РФ, участвующих в проведении СВО на территории Херсонской области.
При проведении обыска обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения террористических актов.
Ранее сообщалось, что четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. По данным правоохранителей, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.
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Херсонская областьНовостиПроисшествияСудПриговорГлавное управление разведки Украины (ГУР)Шпионаж
 
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