https://crimea.ria.ru/20260915/khersonskiy-sud-prigovoril-shpiona-gur-k-18-godam-tyurmy-1159385488.html

Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы

Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы

Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T10:32

2026-09-15T10:32

2026-09-15T10:32

херсонская область

новости

происшествия

суд

приговор

главное управление разведки украины (гур)

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.Отмечается, что осужденный планировал диверсионно-террористическую деятельность и для этого собирал и передавал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений ВС РФ, участвующих в проведении СВО на территории Херсонской области.При проведении обыска обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения террористических актов.Ранее сообщалось, что четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. По данным правоохранителей, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сообщал данные о военных объектах в Крыму: ФСБ задержала жителя ЕвпаторииКиев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, происшествия, суд, приговор, главное управление разведки украины (гур), шпионаж