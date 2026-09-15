Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
Украинского шпиона осудили на 18 лет в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный планировал диверсионно-террористическую деятельность и для этого собирал и передавал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений ВС РФ, участвующих в проведении СВО на территории Херсонской области.
При проведении обыска обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения террористических актов.
Ранее сообщалось, что четверым жительницам Херсонской области грозит срок вплоть до пожизненного за переводы денег ВСУ. По данным правоохранителей, женщины 1980, 1957, 1982 и 1982 годов рождения, не связанные между собой, причастны к государственной измене.
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