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Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес
Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес
На месте Карантинной бухты в Севастополе появятся обустроенная набережная, общественные пространства и гостиничная инфраструктура. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На месте Карантинной бухты в Севастополе появятся обустроенная набережная, общественные пространства и гостиничная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Соответствующее распоряжение опубликовало правительство России.В пресс-службе пояснили, что карантинной бухте отведена роль связующего звена. Со временем эта территория войдет в общий пешеходный маршрут: от центра города через мыс Хрустальный и Карантинную бухту к Новому Херсонесу. Рядом с культурным кластером маршрут проляжет через будущий парк – часть единой системы общественных пространств."Есть задача по сохранению историко-культурного наследия. Проектные решения будут полностью соответствовать законодательству в сфере охраны историко-культурного наследия", – подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Российская галерея искусств в Севастополе начала переезд в новое здание на мысе Хрустальный. Строительство здания на мысе Хрустальном завершено в конце минувшего года.Также объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуКогда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнованияПочти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, благоустройство, новый херсонес
Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес
Карантинная бухта в Севастополе станет променадом и объединит мыс Хрустальный и Херсонес
14:55 15.09.2026 (обновлено: 15:57 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На месте Карантинной бухты в Севастополе появятся обустроенная набережная, общественные пространства и гостиничная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Соответствующее распоряжение опубликовало правительство России.
"Это позволит задействовать участок площадью около 22 гектаров, которые раньше занимали объекты Минобороны, и начать новый этап благоустройства территории – здесь появятся обустроенная набережная, общественные пространства, гостиничная инфраструктура", – рассказали в правительстве Севастополя.
В пресс-службе пояснили, что карантинной бухте отведена роль связующего звена. Со временем эта территория войдет в общий пешеходный маршрут: от центра города через мыс Хрустальный и Карантинную бухту к Новому Херсонесу. Рядом с культурным кластером маршрут проляжет через будущий парк – часть единой системы общественных пространств.
"Есть задача по сохранению историко-культурного наследия. Проектные решения будут полностью соответствовать законодательству в сфере охраны историко-культурного наследия", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Российская галерея искусств в Севастополе начала переезд
в новое здание на мысе Хрустальный. Строительство здания на мысе Хрустальном завершено в конце минувшего года
.
Также объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил
300 млрд рублей.
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