https://crimea.ria.ru/20260915/karantinnaya-bukhta-v-sevastopole-obedinit-mys-khrustalnyy-i-khersones-1159399037.html

Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес

Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Карантинная бухта в Севастополе объединит мыс Хрустальный и Херсонес

На месте Карантинной бухты в Севастополе появятся обустроенная набережная, общественные пространства и гостиничная инфраструктура. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T14:55

2026-09-15T14:55

2026-09-15T15:57

севастополь

новости севастополя

правительство севастополя

благоустройство

новый херсонес

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159398476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd36e38d1ac9a64bf4caf4235004ce80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На месте Карантинной бухты в Севастополе появятся обустроенная набережная, общественные пространства и гостиничная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Соответствующее распоряжение опубликовало правительство России.В пресс-службе пояснили, что карантинной бухте отведена роль связующего звена. Со временем эта территория войдет в общий пешеходный маршрут: от центра города через мыс Хрустальный и Карантинную бухту к Новому Херсонесу. Рядом с культурным кластером маршрут проляжет через будущий парк – часть единой системы общественных пространств."Есть задача по сохранению историко-культурного наследия. Проектные решения будут полностью соответствовать законодательству в сфере охраны историко-культурного наследия", – подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Российская галерея искусств в Севастополе начала переезд в новое здание на мысе Хрустальный. Строительство здания на мысе Хрустальном завершено в конце минувшего года.Также объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуКогда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнованияПочти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, благоустройство, новый херсонес