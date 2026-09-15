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Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
Ликвидацию фонда имени украинского эсесовца Ярослава Гунько признали в Канаде законной. Решение принято в суде провинции Альберта. Как подчеркнули в суде,... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:32
2026-09-15T11:32
новости
канада
суд
нацизм
фашизм
ярослав гунько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Ликвидацию фонда имени украинского эсесовца Ярослава Гунько признали в Канаде законной. Решение принято в суде провинции Альберта. Как подчеркнули в суде, решение может затронуть и другие фонды Университета Альберты, названные в честь лиц, связанных с дивизией СС "Галичина", Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца.Ранее руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд, где против этого шага выступил сын Гунько.Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 миллиона канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС "Галичина", и что вынесенное постановление может повлиять на их дальнейшую судьбу.Во время Великой Отечественной войны служивший в 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" Гунько оказался в центре международного скандала в сентябре 2023 года, когда во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады его представили как ветерана борьбы против русских и приветствовали аплодисментами, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.После скандала спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССРПесков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца ГунькоНацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
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РИА Новости Крым
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новости, канада, суд, нацизм, фашизм, ярослав гунько
Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько

Фонд имени украинского нациста Гунько окончательно закрыли в Канаде

11:32 15.09.2026
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Ликвидацию фонда имени украинского эсесовца Ярослава Гунько признали в Канаде законной. Решение принято в суде провинции Альберта. Как подчеркнули в суде, решение может затронуть и другие фонды Университета Альберты, названные в честь лиц, связанных с дивизией СС "Галичина", Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца.
Ранее руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд, где против этого шага выступил сын Гунько.

"Я удовлетворяю ходатайство университета, разрешаю прекращение деятельности фонда Гунько и санкционирую возврат его имущества господину Гунько", – цитирует решение суда РИА Новости.

Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 миллиона канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС "Галичина", и что вынесенное постановление может повлиять на их дальнейшую судьбу.
Во время Великой Отечественной войны служивший в 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" Гунько оказался в центре международного скандала в сентябре 2023 года, когда во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады его представили как ветерана борьбы против русских и приветствовали аплодисментами, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.После скандала спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.
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НовостиКанадаСудНацизмФашизмЯрослав Гунько
 
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