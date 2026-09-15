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Каллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефону

Каллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефону - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Каллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефону

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова поговорить с президентом России по телефону, если он позвонит. Об этом она сказала в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:14

2026-09-15T17:14

2026-09-15T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова поговорить с президентом России по телефону, если он позвонит. Об этом она сказала в интервью финской телерадиокомпании.При этом она отметила, что не поддерживает начало переговоров с Россией на условиях Москвы.Ранее Кая Каллас выразила готовность выступить в качестве посредника от Евросоюза в рамках будущего диалога с Москвой.В том же месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главе европейской дипломатии не стоит быть переговорщиком с Россией. Он напомнил, что Москва видит переговорщиком со стороны Евросоза любого, кто "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что РФ готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась осложнять этот процесс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на УкраинеДорожная карта переговоров по Украине – что ответили в КремлеРади переговоров по Украине Россия не будет останавливать СВО – Лавров

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кая каллас, европейский союз (ес), европа, владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, в мире, новости