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Как Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика
Как Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Как Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика
15 сентября исполнилось 32 года с того дня, когда Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского Горсовета о российском статусе города. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T07:07
2026-09-15T07:07
2026-09-15T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 15 сентября исполнилось 32 года с того дня, когда Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского Горсовета о российском статусе города.9 июля 1993 года Верховный Совет РФ принял постановление, которое декларировало российский федеральный статус Севастополя. 23 августа 1994 года Севастопольский городской совет народных депутатов принял решение о российском статусе города. Вскоре местные власти направили соответствующую просьбу в руководящие органы Украины и России, однако 15 сентября 1994 года Верховная Рада Украины отменила это решение.О тех событиях – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это былоПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюПервый крымский референдум – как это было: видео
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инфографика, севастополь, крым, россия, история
Как Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика
Украина 32 года назад лишила Севастополь российского статуса – инфографика
07:07 15.09.2026 (обновлено: 08:15 15.09.2026)