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Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ

Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ

В Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Об этом сообщили в прокуратуре РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T19:19

2026-09-15T19:19

2026-09-15T19:19

краснодарский край

кубань

госизмена

терроризм

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

антитеррор

правосудие

южный окружной военный суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края."Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Крымска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе."С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Советского района Крыма на 21 год отправится в колонию за госизмену. Он помогал готовить убийство должностного лица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла ВеликобританииФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗВ госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт

https://crimea.ria.ru/20260909/preduprezhdali-o-puskakh-ballistiki-chto-rasskazali-zaverbovannye-gur-krymchane-1159212772.html

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краснодарский край, кубань, госизмена, терроризм, сбу (служба безопасности украины), происшествия, антитеррор, правосудие, южный окружной военный суд, новости