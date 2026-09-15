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Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
В Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Об этом сообщили в прокуратуре РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T19:19
2026-09-15T19:19
2026-09-15T19:19
краснодарский край
кубань
госизмена
терроризм
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
антитеррор
правосудие
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края."Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Крымска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе."С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Советского района Крыма на 21 год отправится в колонию за госизмену. Он помогал готовить убийство должностного лица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла ВеликобританииФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗВ госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт
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краснодарский край, кубань, госизмена, терроризм, сбу (служба безопасности украины), происшествия, антитеррор, правосудие, южный окружной военный суд, новости
Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
В Крымске юноша получил 18 лет колонии за подготовку взрыва в электросетевой компании
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Крымске 23-летний местный житель осужден на 18 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей за подготовку к теракту по заданию Киева. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Крымска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что молодой мужчина контактировал с представителем СБУ и за деньги согласился организовать взрыв в здании электросетевой компании, которая находится в регионе.
От украинских спецслужб фигурант получил сведения о местонахождении тайника с самодельным взрывным устройством, все разузнал об объекте подрыва, а также подготовил электронные сообщения и записи с необходимыми координатами. Однако довести преступный умысел до конца не смог: взрывчатку "кустарного" производства вовремя обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ, рассказали в прокуратуре.
"С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что житель Советского района Крыма на 21 год отправится в колонию за госизмену. Он помогал готовить убийство должностного лица.
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