https://crimea.ria.ru/20260915/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley-15-sentyabrya-1159379792.html

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T07:44

2026-09-15T07:44

2026-09-15T07:47

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

транспорт

топливо в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159379848_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_72cb217e7f8b3e3632cb066347631e80.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (объем – 71 тонна);с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС": АИ-92 – на 30 станциях (62 тонны); АИ-95 – на 47 станциях (100 тонн); ДТ – на 46 станциях (146 тонн).Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещается на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики РК, напомнил Гоцанюк. Данные обновляются ежедневно с 07:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт, топливо в крыму