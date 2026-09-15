Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября
В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 85 АЗС 15 сентября
07:44 15.09.2026 (обновлено: 07:47 15.09.2026)
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСЗаправка автомобиля
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня в розничную сеть 85 АЗС Крыма поступит 379 тонн топлива по цене не выше 100 рублей за литр", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (объем – 71 тонна);
с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС": АИ-92 – на 30 станциях (62 тонны); АИ-95 – на 47 станциях (100 тонн); ДТ – на 46 станциях (146 тонн).
с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (объем – 71 тонна);
с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС": АИ-92 – на 30 станциях (62 тонны); АИ-95 – на 47 станциях (100 тонн); ДТ – на 46 станциях (146 тонн).
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещается на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики РК, напомнил Гоцанюк. Данные обновляются ежедневно с 07:30.
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