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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября
Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T07:44
2026-09-15T07:47
юрий гоцанюк
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топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (объем – 71 тонна);с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС": АИ-92 – на 30 станциях (62 тонны); АИ-95 – на 47 станциях (100 тонн); ДТ – на 46 станциях (146 тонн).Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещается на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики РК, напомнил Гоцанюк. Данные обновляются ежедневно с 07:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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РИА Новости Крым
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96
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт, топливо в крыму
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 15 сентября

В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 85 АЗС 15 сентября

07:44 15.09.2026 (обновлено: 07:47 15.09.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября, на 85 АЗС Крыма поступило в продажу топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня в розничную сеть 85 АЗС Крыма поступит 379 тонн топлива по цене не выше 100 рублей за литр", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС сети "АТАН" (объем – 71 тонна);
с 18:00 реализация топлива начинается на 55 АЗС сети "ТЭС": АИ-92 – на 30 станциях (62 тонны); АИ-95 – на 47 станциях (100 тонн); ДТ – на 46 станциях (146 тонн).
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещается на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики РК, напомнил Гоцанюк. Данные обновляются ежедневно с 07:30.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
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Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
 
Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаТранспортТопливо в Крыму
 
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