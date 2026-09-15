https://crimea.ria.ru/20260915/chetvero-postradavshikh-na-rossiyskom-korable-v-pusane-proizoshla-utechka-khladagenta-1159405766.html

Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента

Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента

Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T18:15

2026-09-15T18:15

2026-09-15T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане.В генконсульстве уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи произошел пожар. Во время возгорания на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы. 25 человек погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погиблиАтака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое раненыВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рыболовство, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире