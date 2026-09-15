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Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента
Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента
Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T18:15
2026-09-15T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане.В генконсульстве уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи произошел пожар. Во время возгорания на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы. 25 человек погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пропавшие при пожаре на судне в Китае моряки погиблиАтака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое раненыВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
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россия, рыболовство, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире
Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента

Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее

18:15 15.09.2026
 
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Рыболовство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на рыболовном судне в Южной Корее. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане.
"15 сентября 2026 года около 08:37 по местному времени на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон города Пусан произошла утечка хладагента. В результате аварии пострадали четверо гражданин России", – говорится в сообщении.
В генконсульстве уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
"Генеральное консульство находится в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями", – заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи произошел пожар. Во время возгорания на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы. 25 человек погибли.
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