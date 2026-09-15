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Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ" - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"
Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ" - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"
Заочно осужден и объявлен в международный розыск один из командиров формирований ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:57
2026-09-15T08:57
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порт кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Заочно осужден и объявлен в международный розыск один из командиров формирований ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Судом были признаны достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека).Из-за удара пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, один человек погиб, пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта. Имущественный ущерб оценен в более чем 33,5 миллиона рублей, следует из информации СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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новости, порт кавказ, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"

За удары по порту "Кавказ" боевика ВСУ объявили в международный розыск – СК

08:57 15.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Морской порт Кавказ"
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Заочно осужден и объявлен в международный розыск один из командиров формирований ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Судом были признаны достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека).

"Следствием и судом установлено, что в июле 2024 года Яцкевич отдал преступный приказ подчиненным ему военнослужащим нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края Российской Федерации", – говорится в сообщении СК.

Из-за удара пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, один человек погиб, пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта. Имущественный ущерб оценен в более чем 33,5 миллиона рублей, следует из информации СК РФ.
"Приговором суда заочно Яцкевичу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", – проинформировали в Следкоме.
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НовостиПорт КавказСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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