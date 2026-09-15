https://crimea.ria.ru/20260915/boevika-vsu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-za-udary-po-portu-kavkaz-1159381485.html

Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"

Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ" - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Боевика ВСУ объявили в международный розыск за удары по порту "Кавказ"

Заочно осужден и объявлен в международный розыск один из командиров формирований ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T08:57

2026-09-15T08:57

2026-09-15T08:57

новости

порт кавказ

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Заочно осужден и объявлен в международный розыск один из командиров формирований ВСУ, отдавший приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Судом были признаны достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, для вынесения приговора по уголовному делу в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека).Из-за удара пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов, один человек погиб, пятеро получили ранения. Фрагментами разорвавшихся ракет и поражающими элементами были повреждены два гражданских судна и ряд сооружений порта. Имущественный ущерб оценен в более чем 33,5 миллиона рублей, следует из информации СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, порт кавказ, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), атаки всу