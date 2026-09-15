https://crimea.ria.ru/20260915/Negrityanskiy-ostrov-Krym-gde-Govorukhin-snimal-kino-po-Agate-Kristi-1118689798.html

Негритянский остров: как в Крыму снимали кино по Агате Кристи – ко дню рождения королевы детектива

Негритянский остров: как в Крыму снимали кино по Агате Кристи – ко дню рождения королевы детектива - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Негритянский остров: как в Крыму снимали кино по Агате Кристи – ко дню рождения королевы детектива

Все знают страшноватую детскую считалочку в переводе Ларисы Беспаловой про маленьких негритят, умирающих один за другим при странных обстоятельствах. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T12:55

2026-09-15T12:55

2026-09-15T12:55

крым кинематографический

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сент - РИА Новости Крым. Все знают страшноватую детскую считалочку в переводе Ларисы Беспаловой про маленьких негритят, умирающих один за другим при странных обстоятельствах. 15 сентября 2026 года исполняется 136 лет со дня рождения английской писательницы, мастера детективного жанра Агаты Кристи. Ее роман "Десять негритят" (Ten Little Niggers), самый продаваемый и, по словам писательницы, наиболее тяжело ей давшийся, экранизировали десять раз.КстатиИз соображений политкорректности во Франции роман решили больше не издавать под его привычным названием. Все дальнейшие переиздания будут называться "Их было десять". Эклектика уровня "бог": крымская Англия ГоворухинаСреди экранизаций романа – двухсерийный фильм Станислава Говорухина, вышедший на экраны в 1987 году. Своих "Негритят" Говорухин привез из Крыма – полуостров стал Негритянским островом, на котором в романе Кристи все и происходит. Сам остров существует в реальности – он очертаниями напоминает голову негра и находится у побережья английского графства Девоншир. Режиссеру удалось маловероятное: вживить пасмурную и во многих смыслах холодную Англию в солнечный Крым, сделать это органично и "малой кровью", исходя из небогатого бюджета. Гнетущую, не отпускающую до развязки атмосферу создает сочетание тревожной музыки, пасмурного неба и штормящего моря – натурные съемки проходили в ноябре. В Крыму в это время обычно заканчивается затяжное "бабье лето" и наступает осень со штормами и дождями. Актерский состав блестящий: в фильме мистически погибают герои Абдулова, Друбич, Кайдановского, Жаркова, Максаковой, Глузского, Зельдина, Ромашина... На поиски натуры Говорухин потратил много сил и времени. Татьяна Друбич (Вера Клейторн) как-то рассказывала, что в поисках нужного скрипа половиц он "объездил весь Крым". После кропотливых поисков определили сразу несколько мест съемок. Замок Ласточкино гнездо стал особняком мистера Оуэна – съемки снаружи общим планом.Узнаваемый туристический объект нужно было сделать неузнаваемым. Да еще и английским замком. Для этого часть строения закрыли декорациями, но сильные порывы ветра часто срывали фанерные щиты, и их приходилось устанавливать и крепить заново.Кто-то из актеров вспоминал потом, что и находиться на съемочной площадке во время порывов ветра "бывало несколько тревожно".Отдельно нужно сказать о работе операторской группы – она виртуозна: малыми техническими средствами того времени, с помощью грамотных ракурсов операторы достигли полного эффекта превращения Аврориной скалы на мысе Ай-Тодор в Гаспре, где и стоит Ласточкино гнездо, в полноценный скалистый остров.КстатиВ фильме пару раз показан общий план Негритянского острова. Это сильно уменьшенный макет, который погрузили в бассейн.Скала Дива в Симеизе тоже стала площадкой для съемок: именно на ее вершину по крутой каменной лестнице с ужасающе тонкими перилами карабкаются актеры, поднимающиеся (по сюжету) ко входу в особняк Оуэна. Большинство интерьерных съемок проходили в Воронцовском дворце. Мрачный каминный зал с большим обеденным столом, за которым собираются выжившие гости, число которых уменьшается после каждого убийства, – это как раз там. В том же зале танцуют и флиртуют нераскаянный ловелас-детоубийца Энтони Марстон (Александр Абдулов) с красоткой Клейторн, намеренно "не спасшей" (а по сути убившей) своего маленького воспитанника ради замужества и наследства. Два детоубийцы – символично. А если верить знатокам, в начале фильма сцена погрузки на корабль, отправляющийся на смертоносный остров, снималась в Евпатории возле причала на набережной имени Терешковой.На многие эпизоды ездили в Ялту. Очень удобно, если вспомнить, где Говорухин и Друбич снимались примерно в это же время в "Ассе" Соловьева.КстатиАлексей Жарков (Уильям Генри Блор) высматривает убийцу с балкона санатория "Жемчужина" (а не Ласточкина гнезда, хотя казалось бы). В кадре одиноко белеет скала Парус.Первый советский триллерСам Говорухин в двухтомнике мемуаров писал про "Негритят": Это первый советский триллер. В отличие от западных (я их терпеть не могу) здесь нет потоков крови, никто ни за кем не гоняется с топором, нет изуродованных искусным гримом лиц, нет вампиров, чудовищ. Тем не менее напряжение возрастает с каждой минутой, страх, животный страх, проникает во все поры зрителя... Для меня это было режиссерское упражнение: нагнести атмосферу жуткого страха минимальными средствами, без внешних эффектов… Много лет я считал "Десять негритят" лучшей своей режиссерской работой. ...И никого не стало О фильме – точнее, о процессе его съемок – ходит много легенд, жутковатых и не очень. Например, в актерской среде поговоривали о том, что Друбич, снимая сцену подготовки ее героини к самоповешению, "забыли в петле" – точнее, она висела якобы в петле в специальных устройствах, но что-то лопнуло, порвалось и пошло не так. Фильм чуть не стал ее последней работой, она еще и критически замерзла во время съемок сцены борьбы с Кайдановским в ноябрьском Черном море. А Кайдановский не хотел сниматься совсем, и согласился приехать на "остров Крым" только ради денег – как и его герой Филипп Ломбард. Актер получил за съемки, говорят, аж 4,5 тысячи рублей, целый "Запорожец"! Говорухин в мемуарах с грустью отмечал: "Сейчас уже многих "негритят" нет в живых". В принципе, и сейчас можно посчитать заново, как в той детской считалочке.Александр Абдулов, первый негритенок: умер от рака в 2008 году.Михаил Глузский, третий негритенок: умер в 2001 году в возрасте 82 лет.Владимир Зельдин, шестой негритенок: скончался в 2016-м.Анатолий Ромашин, седьмой негритенок: погиб в 2000, его "убила" спиленная на даче сосна.Алексей Жарков, восьмой негритенок, умер в 2016 году.Александр Кайдановский, девятый негритенок, умер в 1995 году от третьего инфаркта в возрасте 49 лет. А в 2018 году и самого Говорухина не стало.Надежда Соловьева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым кинематографический, культура, звезды и судьбы, кино