https://crimea.ria.ru/20260914/zhizn-tsenoyu-zhizni-memorial-pogibshim-medikam-sozdadut-v-krymu-1159227077.html

Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму

Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму

Впервые в Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении служебного долга. Установить его планируют в ближайшее время в Симферополе. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T06:31

2026-09-14T06:31

2026-09-14T06:31

крым

симферополь

арсен исмаилов

памятники крыма

врач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении служебного долга. Установить его планируют в ближайшее время в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По словам депутата, в Крыму еще нет подобных памятников, посвященных медицинским работникам, отдавшим жизни при исполнении профессиональных обязанностей."Врачи – действительно серьезнейшая профессия, и самая жертвенная, но памятника до сих пор почему-то нет. Мы думаем, что в ближайшее время этот пробел устраним", – подчеркнул собеседник.Этот памятник, обозначил Арсен Исмаилов, будет народным, то есть создан не по распоряжению или указанию власти, а по желанию простых людей."Сейчас уже в эту историю вовлечены все – Министерство здравоохранения и Администрация города Симферополя. Михаил Сергеевич Афанасьев с радостью откликнулся на это предложение. В то же время каждый житель города может поучаствовать в том, чтобы приложить свои усилия к созданию этого памятника", – сказал гость эфира.Место, где будет установлен памятный мемориал, еще не выбрано и будет определено результатом народного голосования."Сейчас мы активно прорабатываем место, где будет находиться этот памятник. Мы очень хотим, чтобы это место было доступно большому количеству людей, но без особой привязки к медицинским учреждениям, чтобы каждый мог видеть памятник. И, проходя мимо него, задумывался о том огромном вкладе, который вносят врачи в нашу жизнь, в то, чтобы мы были здоровы, о том, как они продлевают наши дни, зачастую, к огромному сожалению, даже ценой собственной жизни", – сказал депутат.Собеседник также подчеркнул, что помимо того, что врачи отдают людям свою силу, энергию, а порой и жизнь за то, чтобы мы были здоровы, они еще совершают огромный духовный вклад в общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чему обучают военных медиковПо примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердияВ какой юридической защите нуждаются медики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, арсен исмаилов, памятники крыма, врач