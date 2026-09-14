https://crimea.ria.ru/20260914/zhizn-tsenoyu-zhizni-memorial-pogibshim-medikam-sozdadut-v-krymu-1159227077.html
Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму
Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму
Впервые в Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении служебного долга. Установить его планируют в ближайшее время в Симферополе. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T06:31
2026-09-14T06:31
2026-09-14T06:31
крым
симферополь
арсен исмаилов
памятники крыма
врач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Впервые в Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении служебного долга. Установить его планируют в ближайшее время в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.По словам депутата, в Крыму еще нет подобных памятников, посвященных медицинским работникам, отдавшим жизни при исполнении профессиональных обязанностей."Врачи – действительно серьезнейшая профессия, и самая жертвенная, но памятника до сих пор почему-то нет. Мы думаем, что в ближайшее время этот пробел устраним", – подчеркнул собеседник.Этот памятник, обозначил Арсен Исмаилов, будет народным, то есть создан не по распоряжению или указанию власти, а по желанию простых людей."Сейчас уже в эту историю вовлечены все – Министерство здравоохранения и Администрация города Симферополя. Михаил Сергеевич Афанасьев с радостью откликнулся на это предложение. В то же время каждый житель города может поучаствовать в том, чтобы приложить свои усилия к созданию этого памятника", – сказал гость эфира.Место, где будет установлен памятный мемориал, еще не выбрано и будет определено результатом народного голосования."Сейчас мы активно прорабатываем место, где будет находиться этот памятник. Мы очень хотим, чтобы это место было доступно большому количеству людей, но без особой привязки к медицинским учреждениям, чтобы каждый мог видеть памятник. И, проходя мимо него, задумывался о том огромном вкладе, который вносят врачи в нашу жизнь, в то, чтобы мы были здоровы, о том, как они продлевают наши дни, зачастую, к огромному сожалению, даже ценой собственной жизни", – сказал депутат.Собеседник также подчеркнул, что помимо того, что врачи отдают людям свою силу, энергию, а порой и жизнь за то, чтобы мы были здоровы, они еще совершают огромный духовный вклад в общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чему обучают военных медиковПо примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердияВ какой юридической защите нуждаются медики
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, арсен исмаилов, памятники крыма, врач
Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму
В Симферополе установят памятник погибшим при исполнении служебного долга врачам
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым.
Впервые в Крыму создадут мемориал медикам, погибшим при исполнении служебного долга. Установить его планируют в ближайшее время в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Симферопольского городского совета, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.
"Это очень важная инициатива. Ко мне как к депутату Симферопольского городского совета обратились наши крымские врачи, медицинский персонал, фельдшеры с просьбой оказать содействие в создании памятника. И так сложилось, что я являюсь президентом благотворительного фонда "Здоровье", благодаря которому мы сейчас решаем этот вопрос", – рассказал спикер.
По словам депутата, в Крыму еще нет подобных памятников, посвященных медицинским работникам, отдавшим жизни при исполнении профессиональных обязанностей.
"Врачи – действительно серьезнейшая профессия, и самая жертвенная, но памятника до сих пор почему-то нет. Мы думаем, что в ближайшее время этот пробел устраним", – подчеркнул собеседник.
Этот памятник, обозначил Арсен Исмаилов, будет народным, то есть создан не по распоряжению или указанию власти, а по желанию простых людей.
"Сейчас уже в эту историю вовлечены все – Министерство здравоохранения и Администрация города Симферополя. Михаил Сергеевич Афанасьев с радостью откликнулся на это предложение. В то же время каждый житель города может поучаствовать в том, чтобы приложить свои усилия к созданию этого памятника", – сказал гость эфира.
Место, где будет установлен памятный мемориал, еще не выбрано и будет определено результатом народного голосования.
"Сейчас мы активно прорабатываем место, где будет находиться этот памятник. Мы очень хотим, чтобы это место было доступно большому количеству людей, но без особой привязки к медицинским учреждениям, чтобы каждый мог видеть памятник. И, проходя мимо него, задумывался о том огромном вкладе, который вносят врачи в нашу жизнь, в то, чтобы мы были здоровы, о том, как они продлевают наши дни, зачастую, к огромному сожалению, даже ценой собственной жизни", – сказал депутат.
Собеседник также подчеркнул, что помимо того, что врачи отдают людям свою силу, энергию, а порой и жизнь за то, чтобы мы были здоровы, они еще совершают огромный духовный вклад в общество.
"Господь сказал, что "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". И это очень справедливо по отношению к врачам, потому что они зачастую отдают жизнь за своих друзей, за нас, за всех, чтобы мы жили. Они, не жалея себя, выполняют свой служебный долг. Поэтому мы очень хотим сделать этот проект и очень надеемся на всестороннюю поддержку всех, кто нас окружает, – наших людей, врачей, правительства, депутатского корпуса. Сделаем все возможное и постараемся как можно скорее проект реализовать", – подытожил гость эфира.
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