https://crimea.ria.ru/20260914/zhitelya-kryma-zaderzhali-za-podderzhku-ukrainskikh-terroristov--1159353822.html
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
Жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:29
2026-09-14T13:29
2026-09-14T13:29
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
терроризм
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Лингвистическая экспертиза показала, что высказывания мужчины содержат оправдание террористической деятельности. Крымчанин задержан и заключен под стражу.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сетиЖитель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизмаНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59c2cb0210ca3bc8ac2ad64bc39cba3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, терроризм, уголовный кодекс
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
Житель Сакского района Крыма пойдет под суд за публичное оправдание терроризма