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Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
Жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:29
2026-09-14T13:29
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
терроризм
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Лингвистическая экспертиза показала, что высказывания мужчины содержат оправдание террористической деятельности. Крымчанин задержан и заключен под стражу.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сетиЖитель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизмаНе стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, терроризм, уголовный кодекс
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов

Житель Сакского района Крыма пойдет под суд за публичное оправдание терроризма

13:29 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Сакского района 1999 года рождения, подозреваемого в совершении публичного оправдания терроризма. Установлено, что мужчина публично высказал поддержку деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного решением Верховного суда РФ террористической организацией", - говорится в сообщении.
Лингвистическая экспертиза показала, что высказывания мужчины содержат оправдание террористической деятельности. Крымчанин задержан и заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения.
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КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюТерроризмУголовный кодекс
 
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Заголовок открываемого материала
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