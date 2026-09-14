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Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре
Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре
После однодневного ухудшения погоды в Крыму в понедельник, 14 сентября, уже во вторник инициативу перехватит антициклон и погода порадует жителей и гостей... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T07:49
2026-09-14T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. После однодневного ухудшения погоды в Крыму в понедельник, 14 сентября, уже во вторник инициативу перехватит антициклон и погода порадует жителей и гостей полуострова тем самым бархатным сезоном с совпадением температуры морской воды и температуры окружающего воздуха. Задержится ли тепло в Крыму и ждать ли в октябре бабьего лета на полуострове – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Метеоролог прогнозирует благоприятную погоду в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре.И выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму, которая составляет ночью +7, а днем +12…+17 градусов.Однако, по информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре

Бабье лето в Крыму в октябре порадует комфортной погодой

07:49 14.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. После однодневного ухудшения погоды в Крыму в понедельник, 14 сентября, уже во вторник инициативу перехватит антициклон и погода порадует жителей и гостей полуострова тем самым бархатным сезоном с совпадением температуры морской воды и температуры окружающего воздуха. Задержится ли тепло в Крыму и ждать ли в октябре бабьего лета на полуострове – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Метеоролог прогнозирует благоприятную погоду в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре.

"Сентябрь и дальше будет вполне благоприятный. Я вижу, что и в октябре еще будут вспышки тепла", – поделился прогнозом ведущий специалист ФОБОС.

И выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму, которая составляет ночью +7, а днем +12…+17 градусов.
"Это указывает на то, что еще и в октябре, вероятно, придет и "старое бабье лето", которое порадует крымчан и гостей полуострова вполне еще комфортной погодой", – сказал эксперт.
Однако, по информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.
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