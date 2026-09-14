Рейтинг@Mail.ru
Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/zavershaetsya-priem-zayavleniy-o-golosovanii-po-mestu-nakhozhdeniya-1159347900.html
Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения
Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения
В понедельник, 14 сентября, заканчивается прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T10:32
2026-09-14T10:32
выборы
выборы в крыму и севастополе
новости крыма
мфц
общество
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140200807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35eea6ce15598e95bdc1bd22d6181294.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября, заканчивается прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать традиционно можно на избирательном участке или выбрать удобный дистанционный формат.Для онлайн-голосования необходимо заранее подать заявление через портал Госуслуги."Если в дни голосования вы будете находиться не по месту регистрации, оформите голосование по месту фактического нахождения: возьмите паспорт и обратитесь в любой центр "Мои Документы" Республики Крым", - уточнили в МФЦ.В Крыму общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму будут обеспечивать несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииВ Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140200807_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b18e4317f93d79114833a913a6953fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы в крыму и севастополе, новости крыма, мфц, общество, крым
Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения

14 сентября — последний день приема заявлений о голосовании по месту нахождения

10:32 14.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября, заканчивается прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.

"14 сентября — последний день приема заявлений о голосовании по месту нахождения", - отмечается в сообщении.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать традиционно можно на избирательном участке или выбрать удобный дистанционный формат.
Для онлайн-голосования необходимо заранее подать заявление через портал Госуслуги.
"Если в дни голосования вы будете находиться не по месту регистрации, оформите голосование по месту фактического нахождения: возьмите паспорт и обратитесь в любой центр "Мои Документы" Республики Крым", - уточнили в МФЦ.
В Крыму общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму будут обеспечивать несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России
В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
 
ВыборыВыборы в Крыму и СевастополеНовости КрымаМФЦОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
13:15В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
13:12В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
12:54В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
12:52В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ
12:44Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
12:29В Севастополе воздушная тревога
12:17Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
12:03На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
11:52В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
11:24Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
11:04В Севастополе громко - что происходит
10:51Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа
10:44Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
10:32Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения
10:19Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России 5:57
10:08На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок
09:55Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
09:40Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
09:28Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
Лента новостейМолния