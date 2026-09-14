https://crimea.ria.ru/20260914/zavershaetsya-priem-zayavleniy-o-golosovanii-po-mestu-nakhozhdeniya-1159347900.html

Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения

Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения

В понедельник, 14 сентября, заканчивается прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T10:32

2026-09-14T10:32

2026-09-14T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября, заканчивается прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать традиционно можно на избирательном участке или выбрать удобный дистанционный формат.Для онлайн-голосования необходимо заранее подать заявление через портал Госуслуги."Если в дни голосования вы будете находиться не по месту регистрации, оформите голосование по месту фактического нахождения: возьмите паспорт и обратитесь в любой центр "Мои Документы" Республики Крым", - уточнили в МФЦ.В Крыму общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму будут обеспечивать несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в РоссииВ Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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