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Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:56
2026-09-14T16:56
2026-09-14T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления рассмотрели на заседании Правительства Севастополя, сообщается на правительственном сайте города.Отмечается, что севастопольские школьники показали высокие результаты по литературе, английскому языку, математике, истории, русскому языку и предмету "Основы безопасности и защиты Родины".Призерами стали учащиеся гимназии № 2 – Софья Грабчук и Никита Фомин, школы №3 – Нина Петяк, лицея-предуниверсария СевГУ – Даниил Болотский, образовательного центра "Бухта Казачья" – Сергей Коршунов, школы №54 – Мария Марченко.Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублейСборная России победила на международной олимпиаде по астрономии
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, дети, школа
Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
Шесть юных севастопольцев получат по 50 тысяч рублей за успехи на Всероссийской олимпиаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления рассмотрели на заседании Правительства Севастополя, сообщается на правительственном сайте города.
"Проект постановления предусматривает единовременную выплату каждому из шести призеров в размере 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Отмечается, что севастопольские школьники показали высокие результаты по литературе, английскому языку, математике, истории, русскому языку и предмету "Основы безопасности и защиты Родины".
Призерами стали учащиеся гимназии № 2 – Софья Грабчук и Никита Фомин, школы №3 – Нина Петяк, лицея-предуниверсария СевГУ – Даниил Болотский, образовательного центра "Бухта Казачья" – Сергей Коршунов, школы №54 – Мария Марченко.
Россия Вошла в тройку мировых лидеров
по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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