https://crimea.ria.ru/20260914/yunye-sevastopoltsy-poluchat-po-50-tysyach--za-uspekhi-na-vserossiyskoy-olimpiade-1159369180.html

Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде

Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде

Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T16:56

2026-09-14T16:56

2026-09-14T16:56

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

выплаты и компенсации

дети

школа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159368295_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_3283416063f106b5c1c340d72c3be5b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления рассмотрели на заседании Правительства Севастополя, сообщается на правительственном сайте города.Отмечается, что севастопольские школьники показали высокие результаты по литературе, английскому языку, математике, истории, русскому языку и предмету "Основы безопасности и защиты Родины".Призерами стали учащиеся гимназии № 2 – Софья Грабчук и Никита Фомин, школы №3 – Нина Петяк, лицея-предуниверсария СевГУ – Даниил Болотский, образовательного центра "Бухта Казачья" – Сергей Коршунов, школы №54 – Мария Марченко.Россия Вошла в тройку мировых лидеров по числу победителей международных олимпиад среди школьников, заявлял ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублейСборная России победила на международной олимпиаде по астрономии

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, дети, школа