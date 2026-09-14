https://crimea.ria.ru/20260914/vybory-v-krymu--kak-obespechat-bezopasnost-na-uchastkakh-1159375227.html

Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках

Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках

В Единый день голосования на избирательных участках в Крыму особое внимание уделят вопросам общественной безопасности. О мерах, которе предусмотрены в дни... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T19:22

2026-09-14T19:22

2026-09-14T19:22

выборы в крыму и севастополе

государственная дума рф

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новости крыма

избирком крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Единый день голосования на избирательных участках в Крыму особое внимание уделят вопросам общественной безопасности. О мерах, которе предусмотрены в дни проведения выборов депутатов Госдумы РФ сообщили в пресс-служба Избирательной комиссии республики.Кроме того, администрациями муниципалитетов подготовлены резервные помещения для голосования, предусмотрено наличие генераторов, стационарных рамок и металлодетекторов на участках.Глава крымского Избиркома обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к данной мере.В Крыму общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму будут обеспечивать несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщалось ранее. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями, информировал директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность Крыма к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны12 международных миссий наблюдателей будут следить за выборами в России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в крыму и севастополе, государственная дума рф, крым, новости крыма, избирком крыма