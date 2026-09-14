Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
В Единый день голосования в Крыму особое внимание уделят вопросам безопасности – Избирком
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Единый день голосования на избирательных участках в Крыму особое внимание уделят вопросам общественной безопасности. О мерах, которе предусмотрены в дни проведения выборов депутатов Госдумы РФ сообщили в пресс-служба Избирательной комиссии республики.
"МВД, Росгвардией, МЧС совместно с ИКРК проведены соответствующие инструктажи, разработаны алгоритмы совместных действий сотрудников данных служб и членов комиссий в случае возникновения нештатных ситуаций", – проинформировали в Избиркоме.
Кроме того, администрациями муниципалитетов подготовлены резервные помещения для голосования, предусмотрено наличие генераторов, стационарных рамок и металлодетекторов на участках.
"Вцелях недопущения провокационных действий и противоправных деяний в дни голосования при входе на участки планируется определить места, где избиратели смогут оставить свои сумки, пакеты или емкости с жидкостью, а при выходе из помещения – забрать их", – цитирует пресс-служба председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.
Глава крымского Избиркома обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к данной мере.
В Крыму общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму будут обеспечивать несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки будут взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщалось ранее. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями, информировал директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.
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