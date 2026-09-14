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Вторая магнитная буря осени придет на Землю на неделе
Вторая магнитная буря осени придет на Землю на неделе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Вторая магнитная буря осени придет на Землю на неделе
На неделе на Землю может обрушиться вторая магнитная буря осени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:45
2026-09-14T13:45
2026-09-14T13:45
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На неделе на Землю может обрушиться вторая магнитная буря осени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, сейчас вспышечная активность остается на низком уровне и находится в зеленой зоне, но периодически подбирается довольно близко к желтой границе.Однако главным драйвером изменений в отсутствие вспышек на Солнце является солнечный ветер, который показывает довольно заметные вариации, не давая магнитному полю Земли полностью успокоиться.Резкий рост вспышечной активности кажется маловероятным, но, глобально, Солнцу на переход от полного спокойствия к мощным сериям вспышек порой хватает пары суток, заметили специалисты.8 сентября на Землю обрушилась первая магнитная буря осени. Однако космическое явление было слабым и относилось к первой категории по 5-балльной шкале.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что солнечная активность снизилась в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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вспышки на солнце, солнце, земля, магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, новости
Вторая магнитная буря осени придет на Землю на неделе
На Землю вскоре может обрушиться вторая магнитная буря осени
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На неделе на Землю может обрушиться вторая магнитная буря осени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, сейчас вспышечная активность остается на низком уровне и находится в зеленой зоне, но периодически подбирается довольно близко к желтой границе.
Однако главным драйвером изменений в отсутствие вспышек на Солнце является солнечный ветер, который показывает довольно заметные вариации, не давая магнитному полю Земли полностью успокоиться.
"Предположительно в ближайшие дни скорость ветра будет расти. В целом, есть заметные шансы увидеть на неделе вторую магнитную бурю осени", - отметили в Лаборатории.
Резкий рост вспышечной активности кажется маловероятным, но, глобально, Солнцу на переход от полного спокойствия к мощным сериям вспышек порой хватает пары суток, заметили специалисты.
8 сентября на Землю обрушилась первая
магнитная буря осени. Однако космическое явление было слабым и относилось к первой категории по 5-балльной шкале.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что солнечная активность снизилась
в три раза за последние два года, однако вслед за этим наступит солнечный максимум.
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