https://crimea.ria.ru/20260914/vse-izbiratelnye-uchastki-sevastopolya-oborudovany-ukrytiyami-1159369982.html
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:44
2026-09-14T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об этом на заседании правительства Севастополя в понедельник сообщил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не проводить плановые отключения в дни голосования. Но на случай возможных перебоев со светом на 136 участках установлены резервные источники питания. Для остальных готовы выездные бригады "Горсвета" и "Севэнерго".Также определены стационарные резервные помещения, подготовлены 16 переоборудованных автобусов для организации резервных пунктов, уточнил глава ведомства.С 18 по 20 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, а также выборы депутатов Советов восьми внутригородских муниципальных образований Севастополя (в муниципалитетах 90 мандатов).Сейчас в Севастополе идет досрочное голосование – с 9 по 17 сентября. Это решение принято из соображений безопасности.Ранее сообщалось, что все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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государственная дума рф, выборы в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
Избирательные участки Севастополя оборудовали укрытиями - власти
16:44 14.09.2026 (обновлено: 16:53 14.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об этом на заседании правительства Севастополя в понедельник сообщил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.
"Все 187 избирательных участков размещены в 133 помещениях. Каждое проверено на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. На всех участках есть укрытия", – сказал спикер.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не проводить плановые отключения в дни голосования. Но на случай возможных перебоев со светом на 136 участках установлены резервные источники питания. Для остальных готовы выездные бригады "Горсвета" и "Севэнерго".
Также определены стационарные резервные помещения, подготовлены 16 переоборудованных автобусов для организации резервных пунктов, уточнил глава ведомства.
С 18 по 20 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, а также выборы депутатов Советов восьми внутригородских муниципальных образований Севастополя (в муниципалитетах 90 мандатов).
Сейчас в Севастополе идет досрочное голосование – с 9 по 17 сентября. Это решение принято из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли
инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования.
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