https://crimea.ria.ru/20260914/vse-izbiratelnye-uchastki-sevastopolya-oborudovany-ukrytiyami-1159369982.html

Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями

Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями

Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T16:44

2026-09-14T16:44

2026-09-14T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об этом на заседании правительства Севастополя в понедельник сообщил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не проводить плановые отключения в дни голосования. Но на случай возможных перебоев со светом на 136 участках установлены резервные источники питания. Для остальных готовы выездные бригады "Горсвета" и "Севэнерго".Также определены стационарные резервные помещения, подготовлены 16 переоборудованных автобусов для организации резервных пунктов, уточнил глава ведомства.С 18 по 20 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, а также выборы депутатов Советов восьми внутригородских муниципальных образований Севастополя (в муниципалитетах 90 мандатов).Сейчас в Севастополе идет досрочное голосование – с 9 по 17 сентября. Это решение принято из соображений безопасности.Ранее сообщалось, что все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260912/kak-v-krymu-reshayut-voprosy-obespecheniya-bezopasnosti-na-vyborakh-v-gosdumu-1159290104.html

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2026

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государственная дума рф, выборы в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя