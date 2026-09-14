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Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:44
2026-09-14T16:53
государственная дума рф
выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об этом на заседании правительства Севастополя в понедельник сообщил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не проводить плановые отключения в дни голосования. Но на случай возможных перебоев со светом на 136 участках установлены резервные источники питания. Для остальных готовы выездные бригады "Горсвета" и "Севэнерго".Также определены стационарные резервные помещения, подготовлены 16 переоборудованных автобусов для организации резервных пунктов, уточнил глава ведомства.С 18 по 20 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, а также выборы депутатов Советов восьми внутригородских муниципальных образований Севастополя (в муниципалитетах 90 мандатов).Сейчас в Севастополе идет досрочное голосование – с 9 по 17 сентября. Это решение принято из соображений безопасности.Ранее сообщалось, что все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260912/kak-v-krymu-reshayut-voprosy-obespecheniya-bezopasnosti-na-vyborakh-v-gosdumu-1159290104.html
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4.7
96
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государственная дума рф, выборы в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя
Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями

Избирательные участки Севастополя оборудовали укрытиями - власти

16:44 14.09.2026 (обновлено: 16:53 14.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев / Перейти в фотобанкВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Каждый избирательный участок в Севастополе проверен на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также оборудован укрытиями. Об этом на заседании правительства Севастополя в понедельник сообщил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный.
"Все 187 избирательных участков размещены в 133 помещениях. Каждое проверено на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. На всех участках есть укрытия", – сказал спикер.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не проводить плановые отключения в дни голосования. Но на случай возможных перебоев со светом на 136 участках установлены резервные источники питания. Для остальных готовы выездные бригады "Горсвета" и "Севэнерго".
Также определены стационарные резервные помещения, подготовлены 16 переоборудованных автобусов для организации резервных пунктов, уточнил глава ведомства.
С 18 по 20 сентября в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, а также выборы депутатов Советов восьми внутригородских муниципальных образований Севастополя (в муниципалитетах 90 мандатов).
Сейчас в Севастополе идет досрочное голосование – с 9 по 17 сентября. Это решение принято из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12 сентября, 07:10
Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
 
Государственная Дума РФВыборы в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяПравительство Севастополя
 
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16:44Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
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