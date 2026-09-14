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ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:19
2026-09-14T18:20
новости сво
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вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам

Железная дорога на западе Украины и порт в Одессе попали под удар российских войск

18:19 14.09.2026 (обновлено: 18:20 14.09.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.
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Новости СВООдессаВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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