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ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам

ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам - РИА Новости Крым, 14.09.2026

ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам

Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T18:19

2026-09-14T18:19

2026-09-14T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине