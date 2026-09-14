https://crimea.ria.ru/20260914/vs-rf-prodolzhayut-bit-po-zheleznoy-doroge-na-zapade-ukrainy-i-po-portam-1159374521.html
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:19
2026-09-14T18:19
2026-09-14T18:20
новости сво
одесса
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4856dfb2c3e44660185f1c80b9efaff8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_279:103:1280:854_1920x0_80_0_0_b17bf8da88593bc0559fb819c54fa243.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
Железная дорога на западе Украины и порт в Одессе попали под удар российских войск
18:19 14.09.2026 (обновлено: 18:20 14.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы днем в понедельник, 14 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.