https://crimea.ria.ru/20260914/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole--vsem-v-ukrytiya-1159352603.html

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T20:30

2026-09-14T20:30

2026-09-14T20:32

михаил развожаев

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе в понедельник была объявлена воздушная тревога. Активная работа велась в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы. По данным губернатора, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло локальное возгорание кровли детского сада "Маяк детства". Пожар оперативно локализовали пожарные подразделения Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.Кроме того, на конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Никто не пострадал.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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