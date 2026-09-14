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Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности
Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности
Воспитанники атакованного ВСУ в понедельник детского сада в Севастополе находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:53
2026-09-14T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Воспитанники атакованного ВСУ в понедельник детского сада в Севастополе находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В понедельник днем в Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали.Губернатор опубликовал фото с места происшествия. По его словам, повреждения кровли детского сада "Маяк детства" локальные, возгорание полностью ликвидировано.Развожаев также обратился к родителям с просьбой не идти прямо сейчас за своими детьми, поскольку это может быть небезопасно.Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, дети
Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности

Дети из атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности - губернатор

13:53 14.09.2026 (обновлено: 13:56 14.09.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКрыша детского сада в Севастополе, поврежденная упавшим БПЛА
Крыша детского сада в Севастополе, поврежденная упавшим БПЛА
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Воспитанники атакованного ВСУ в понедельник детского сада в Севастополе находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник днем в Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали.
"Все дети в безопасности! Они находятся с воспитателями, все действия осуществляются строго по протоколам безопасности", - написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор опубликовал фото с места происшествия. По его словам, повреждения кровли детского сада "Маяк детства" локальные, возгорание полностью ликвидировано.
Развожаев также обратился к родителям с просьбой не идти прямо сейчас за своими детьми, поскольку это может быть небезопасно.
"Убедительно прошу: не идите сейчас за детьми до окончания воздушной тревоги! Это важно для безопасности как ваших детей, так и вашей собственной", - подчеркнул губернатор.
Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополядети
 
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