https://crimea.ria.ru/20260914/vospitanniki-atakovannogo-vsu-detsada-v-sevastopole-nakhodyatsya-v-bezopasnosti-1159356307.html

Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности

Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности

Воспитанники атакованного ВСУ в понедельник детского сада в Севастополе находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T13:53

2026-09-14T13:53

2026-09-14T13:56

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Воспитанники атакованного ВСУ в понедельник детского сада в Севастополе находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В понедельник днем в Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали.Губернатор опубликовал фото с места происшествия. По его словам, повреждения кровли детского сада "Маяк детства" локальные, возгорание полностью ликвидировано.Развожаев также обратился к родителям с просьбой не идти прямо сейчас за своими детьми, поскольку это может быть небезопасно.Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, дети