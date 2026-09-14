https://crimea.ria.ru/20260914/vopreki-neprostym-obstoyatelstvam-kak-blagoustraivayut-sever-kryma-1159365930.html
Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
Ситуация с электричеством на севере Крыма стабилизируется, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением на полуострове продолжается благоустройство и... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T15:51
2026-09-14T15:51
2026-09-14T16:11
крым
джанкой
джанкойский район
электроэнергия
электричество
электросети крыма
владимир константинов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c01f6f6e5e35518e7515685059d75da4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с электричеством на севере Крыма стабилизируется, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением на полуострове продолжается благоустройство и строительство соцобъектов. О ходе работ проинформировал глава Госсовета РК Владимир Константинов.В частности, в Джанкое открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроена прилегающая к объекту территория. В городе также завершается капитальный ремонт Комсомольского парка, продолжаются работы по благоустройству дворов.В Джанкойском районе глава Госсовета РК осмотрел модульный дом культуры в селе Рощино, возведенный за счет средств из местного бюджета в 2025 году. В новом ДК расположена библиотека, проводятся занятия по театральному и декоративно-прикладному искусству, обустроен актовый зал.Проблемы с логистикой и топливом не повлияли на ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Крыма, заявлял ранее заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Евгений Швецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работыБлагоустройство в Крыму по плану и в срокиВ Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
крым
джанкой
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_87bbfcfe5af027be7cec9d55dd146457.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, джанкойский район, электроэнергия, электричество, электросети крыма, владимир константинов
Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
На Севере Крыма стабилизируется ситуация с электроснабжением – Константинов
15:51 14.09.2026 (обновлено: 16:11 14.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с электричеством на севере Крыма стабилизируется, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением на полуострове продолжается благоустройство и строительство соцобъектов. О ходе работ проинформировал глава Госсовета РК Владимир Константинов.
"Сегодня ситуация на Севере Крыма стабилизируется, для преодоления энергетического кризиса предпринимаются конкретные шаги на местном и республиканском уровнях. Важно, что с учетом непростых обстоятельств, с которыми мы столкнулись летом, строительные, ремонтные работы на социальных объектах продолжаются", – написал Константинов в своем канале в МАКС.
В частности, в Джанкое открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроена прилегающая к объекту территория. В городе также завершается капитальный ремонт Комсомольского парка, продолжаются работы по благоустройству дворов.
В Джанкойском районе глава Госсовета РК осмотрел модульный дом культуры в селе Рощино, возведенный за счет средств из местного бюджета в 2025 году. В новом ДК расположена библиотека, проводятся занятия по театральному и декоративно-прикладному искусству, обустроен актовый зал.
"Столбовскую школу можно назвать образцовой по многим параметрам. В 2020 году здесь был создан Центр "Точка роста" по профилю "Робототехника", и сегодня его воспитанники представляют свои проекты на республиканском и всероссийском уровнях, выигрывают соревнования", – отметил также глава крымского парламента, назвав проект прорывным для сельской местности.
Проблемы с логистикой и топливом не повлияли
на ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Крыма, заявлял ранее заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Евгений Швецов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: