https://crimea.ria.ru/20260914/vopreki-neprostym-obstoyatelstvam-kak-blagoustraivayut-sever-kryma-1159365930.html

Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма

Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма

Ситуация с электричеством на севере Крыма стабилизируется, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением на полуострове продолжается благоустройство и... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T15:51

2026-09-14T15:51

2026-09-14T16:11

крым

джанкой

джанкойский район

электроэнергия

электричество

электросети крыма

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с электричеством на севере Крыма стабилизируется, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением на полуострове продолжается благоустройство и строительство соцобъектов. О ходе работ проинформировал глава Госсовета РК Владимир Константинов.В частности, в Джанкое открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроена прилегающая к объекту территория. В городе также завершается капитальный ремонт Комсомольского парка, продолжаются работы по благоустройству дворов.В Джанкойском районе глава Госсовета РК осмотрел модульный дом культуры в селе Рощино, возведенный за счет средств из местного бюджета в 2025 году. В новом ДК расположена библиотека, проводятся занятия по театральному и декоративно-прикладному искусству, обустроен актовый зал.Проблемы с логистикой и топливом не повлияли на ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Крыма, заявлял ранее заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Евгений Швецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работыБлагоустройство в Крыму по плану и в срокиВ Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году

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джанкой

джанкойский район

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2026

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крым, джанкой, джанкойский район, электроэнергия, электричество, электросети крыма, владимир константинов