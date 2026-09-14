https://crimea.ria.ru/20260914/vneshtatnaya-situatsiya-19-sel-sakskogo-rayona-ostalis-bez-gaza-1159348598.html

Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа

Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа

19 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без газа, ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию главы... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T10:51

2026-09-14T10:51

2026-09-14T10:51

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сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без газа, ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию главы районной администрации Игоря Никуленкова.Уточняется, что на месте работают специалисты. О сроках возобновления подачи газа не сообщается.Ранее сообщалось, что на сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

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сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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