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Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа
Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа
19 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без газа, ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию главы... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T10:51
2026-09-14T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без газа, ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию главы районной администрации Игоря Никуленкова.Уточняется, что на месте работают специалисты. О сроках возобновления подачи газа не сообщается.Ранее сообщалось, что на сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
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Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа

19 сел Сакского района остались без газа из‑за внештатной ситуации на ГРС

10:51 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без газа, ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на информацию главы районной администрации Игоря Никуленкова.
"Из‑за внештатной ситуации на ГРС приостановлена подача газа в села Долинка, Журавли, Митяево, Листовое, Шелковичное, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Зерновое, Ильинка, Сизовка, Вершинное, Карьерное, Охотниково, Орлянка, Наумовка, Виноградово, Рунное, Громовка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают специалисты. О сроках возобновления подачи газа не сообщается.
Ранее сообщалось, что на сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".
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КрымНовости КрымаГазГазоснабжениеОтключение газа в КрымуСакский район
 
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