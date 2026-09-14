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Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующее решение принято на... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:55
2026-09-14T18:55
новости севастополя
севастополь
выплаты и компенсации
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании Правительства города в понедельник, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, по словам губернатора, с 1 октября на 5,4% вырастут оклады для более 9 тысяч сотрудников городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии, социального обслуживания, спорта и капстроительства. Также это коснется сотрудников Центра занятости, МФЦ и общеотраслевых должностей в сферах образования и здравоохранения.Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления также был рассмотрен на заседании Правительства города, сообщалось ранее в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублейВ Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплатыОколо 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
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новости севастополя, севастополь, выплаты и компенсации, атаки всу
Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ

Севастополь направят 23,7 млн на выплаты за пострадавшее от атак ВСУ имущество – Развожаев

18:55 14.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании Правительства города в понедельник, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
"На выплаты жителям, чье имущество или автомобили пострадали от атак ВСУ, направим дополнительно 23,7 миллиона рублей из резервного фонда", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Кроме того, по словам губернатора, с 1 октября на 5,4% вырастут оклады для более 9 тысяч сотрудников городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии, социального обслуживания, спорта и капстроительства. Также это коснется сотрудников Центра занятости, МФЦ и общеотраслевых должностей в сферах образования и здравоохранения.
"Выплату в 5 тысяч рублей к новому учебному году уже получили более 73 тысяч детей Севастополя. Мы продолжаем работу со всеми заявлениями. 933 заявления находятся в работе, а по 3 685 заявлениям выплаты пока не предоставлены. Если это ваш случай – проверьте уведомления на Госуслугах", – также указал глава региона.
Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления также был рассмотрен на заседании Правительства города, сообщалось ранее в понедельник.
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Новости СевастополяСевастопольВыплаты и компенсацииАтаки ВСУ
 
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