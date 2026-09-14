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Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ

Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ

Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующее решение принято на... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T18:55

2026-09-14T18:55

2026-09-14T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастополь направит дополнительные 23,7 миллиона рублей на выплаты горожанам, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании Правительства города в понедельник, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, по словам губернатора, с 1 октября на 5,4% вырастут оклады для более 9 тысяч сотрудников городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии, социального обслуживания, спорта и капстроительства. Также это коснется сотрудников Центра занятости, МФЦ и общеотраслевых должностей в сферах образования и здравоохранения.Шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты. Соответствующий проект постановления также был рассмотрен на заседании Правительства города, сообщалось ранее в понедельник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублейВ Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплатыОколо 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, выплаты и компенсации, атаки всу