https://crimea.ria.ru/20260914/v-simferopole-rebenok-poranilsya-o-metallicheskiy-prut-na-detskoy-ploschadke-1159351570.html
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:52
2026-09-14T11:52
2026-09-14T11:52
происшествия
дети
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
крым
симферополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159351458_0:58:320:238_1920x0_80_0_0_c7a904376e4e912880d810b222845839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошел на ул. Кубанская.Как уточнили в прокуратуре Крыма, ребенок получил рану предплечья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе обеспечению безопасности при ее эксплуатации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159351458_0:13:320:253_1920x0_80_0_0_29a65349f0b6fbd25c92047584089e7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дети, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, симферополь
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе шестилетний ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошел на ул. Кубанская.
"По предварительным данным, в конце августа 2026 года шестилетний мальчик во время игры на территории площадки зацепился рукой за металлический прут, выступавший из поврежденного ограждения. В результате происшествия ребенок получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, ребенок получил рану предплечья.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе обеспечению безопасности при ее эксплуатации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube