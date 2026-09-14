https://crimea.ria.ru/20260914/v-simferopole-rebenok-poranilsya-o-metallicheskiy-prut-na-detskoy-ploschadke-1159351570.html

В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке

В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке

В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T11:52

2026-09-14T11:52

2026-09-14T11:52

происшествия

дети

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошел на ул. Кубанская.Как уточнили в прокуратуре Крыма, ребенок получил рану предплечья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе обеспечению безопасности при ее эксплуатации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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