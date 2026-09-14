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В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:52
2026-09-14T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошел на ул. Кубанская.Как уточнили в прокуратуре Крыма, ребенок получил рану предплечья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе обеспечению безопасности при ее эксплуатации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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происшествия, дети, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, симферополь
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке

В Симферополе шестилетний ребенок поранился о металлический прут на детской площадке

11:52 14.09.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе шестилетний ребенок получил травму на детской площадке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Информацию о происшествии выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошел на ул. Кубанская.
"По предварительным данным, в конце августа 2026 года шестилетний мальчик во время игры на территории площадки зацепился рукой за металлический прут, выступавший из поврежденного ограждения. В результате происшествия ребенок получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, ребенок получил рану предплечья.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе обеспечению безопасности при ее эксплуатации.
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