https://crimea.ria.ru/20260914/v-sevastopolya-gromko---chto-proiskhodit-1159349494.html

В Севастополе громко - что происходит

В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Севастополе громко - что происходит

В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T11:04

2026-09-14T11:04

2026-09-14T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул он.Ранее военные проводили учения в городе 12 сентября.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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