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В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе громко - что происходит
В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:04
2026-09-14T11:04
2026-09-14T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул он.Ранее военные проводили учения в городе 12 сентября.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко - что происходит
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями военных - Развожаев
11:04 14.09.2026 (обновлено: 11:58 14.09.2026)