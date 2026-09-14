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В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе громко - что происходит
В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:04
2026-09-14T11:58
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул он.Ранее военные проводили учения в городе 12 сентября.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"
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РИА Новости Крым
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В Севастополе громко - что происходит

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями военных - Развожаев

11:04 14.09.2026 (обновлено: 11:58 14.09.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе военные проводят учения в районе Северного и Южного молов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
В городе все спокойно, подчеркнул он.
Ранее военные проводили учения в городе 12 сентября.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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