В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "Остановка запрещена, работает эвакуатор"
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На участке улицы Ивана Голубца запретят остановку и стоянку с 21 сентября. Ограничение введут от дома № 21 до пересечения с улицей Льва Толстого. Здесь припаркованные машины мешают подъезду по двум полосам к регулируемому перекрестку", - пояснили в правительстве.
В ближайшие дни запрет также начнет действовать на улице Генерала Петрова у дома № 14, на подъездной дороге к Парку Победы у поворота к яхт-клубу "Юг" и на улице Героев Подводников у дома № 10.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.
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