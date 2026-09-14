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В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T15:09
2026-09-14T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В ближайшие дни запрет также начнет действовать на улице Генерала Петрова у дома № 14, на подъездной дороге к Парку Победы у поворота к яхт-клубу "Юг" и на улице Героев Подводников у дома № 10.Ранее сообщалось, что с 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеДве улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяцаГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, дорожное движение
В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах

В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах

15:09 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "Остановка запрещена, работает эвакуатор"
Дорожный знак Остановка запрещена, работает эвакуатор - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На участке улицы Ивана Голубца запретят остановку и стоянку с 21 сентября. Ограничение введут от дома № 21 до пересечения с улицей Льва Толстого. Здесь припаркованные машины мешают подъезду по двум полосам к регулируемому перекрестку", - пояснили в правительстве.
В ближайшие дни запрет также начнет действовать на улице Генерала Петрова у дома № 14, на подъездной дороге к Парку Победы у поворота к яхт-клубу "Юг" и на улице Героев Подводников у дома № 10.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.
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