https://crimea.ria.ru/20260914/v-sevastopole-zapretyat-ostanovku-i-stoyanku-na-chetyrekh-ulitsakh-1159364199.html

В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах

В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах

В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T15:09

2026-09-14T15:09

2026-09-14T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В ближайшие дни запрет также начнет действовать на улице Генерала Петрова у дома № 14, на подъездной дороге к Парку Победы у поворота к яхт-клубу "Юг" и на улице Героев Подводников у дома № 10.Ранее сообщалось, что с 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеДве улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяцаГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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