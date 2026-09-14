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В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
В Севастополе отражается атака ВСУ. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:54
2026-09-14T12:54
2026-09-14T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отражается атака ВСУ. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. Развожаев подчеркнул, военные уничтожают вражеские беспилотники из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Граждан просят покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности. Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ
12:54 14.09.2026 (обновлено: 13:01 14.09.2026)