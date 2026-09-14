https://crimea.ria.ru/20260914/v-sevastopole-otrazhayut-ataku-vsu---rabotayut-pvo-i-mobilnye-ognevye-gruppy-1159353102.html

В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы

В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы

В Севастополе отражается атака ВСУ. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T12:54

2026-09-14T12:54

2026-09-14T13:01

новости севастополя

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1c/1158035192_7:0:1321:739_1920x0_80_0_0_cda7fb74115eb9180e8ea371ad17d436.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отражается атака ВСУ. Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. Развожаев подчеркнул, военные уничтожают вражеские беспилотники из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Граждан просят покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности. Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя