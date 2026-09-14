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В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса

В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса

Севастополь отразил очередную атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над городом 18 украинских БПЛА, сообщил в своем канале в МАКС губернатор РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T14:31

2026-09-14T14:31

2026-09-14T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил очередную атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над городом 18 украинских БПЛА, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев."Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 18 БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он.По данным губернатора, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло локальное возгорание кровли детского сада "Маяк детства". Пожар оперативно локализовали пожарные подразделения Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии."Воспитанники детского сада сейчас находятся в корпусе начальной школы вместе со своими воспитателями по адресу: ул. Казачья, 11 Б. Сейчас родители могут забирать детей. В детском саду спецслужбы проводят все необходимые мероприятия", - уточнил губернатор.Также на конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Никто не пострадал.В Севастополе в понедельник была объявлена воздушная тревога. Активная работа велась в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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