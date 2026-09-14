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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей

В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей

В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T13:15

2026-09-14T13:15

2026-09-14T13:23

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В данный момент проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Все помещения тщательно проверяют. Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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