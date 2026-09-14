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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:15
2026-09-14T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В данный момент проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Все помещения тщательно проверяют. Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей

В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - детей и персонал эвакуация

13:15 14.09.2026 (обновлено: 13:23 14.09.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарные тушат возгорание
Пожарные тушат возгорание
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло возгорание кровли детского сада "Маяк детства". Пожар оперативно локализован силами пожарных подразделений Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии", - написал он в своем канале в МАКС.
В данный момент проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Все помещения тщательно проверяют.
Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.
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СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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