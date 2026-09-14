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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:15
2026-09-14T13:15
2026-09-14T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В данный момент проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Все помещения тщательно проверяют. Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее сегодня в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, Парка Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - детей и персонал эвакуация
13:15 14.09.2026 (обновлено: 13:23 14.09.2026)