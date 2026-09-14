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В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
В Сакском районе Крыма восстанавливают подачу газа в 19 населенных пунктов, которые ранее в понедельник остались без голубого топлива в результате внештатной... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:20
2026-09-14T18:20
новости крыма
сакский район
газ
газоснабжение
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма восстанавливают подачу газа в 19 населенных пунктов, которые ранее в понедельник остались без голубого топлива в результате внештатной ситуации. Об этом сообщил глава районной администрации Игорь Никуленков.15 сентября с 9:00 газ начнут подавать в села Долинка, Митяево, Шелковичное, Журавли, Охотниково, Орлянка, Громовка.Ранее сообщалось, что 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма на сутки ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
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новости крыма, сакский район, газ, газоснабжение, крым, отключение газа в крыму
В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения

В 19 сел Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения

18:20 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма восстанавливают подачу газа в 19 населенных пунктов, которые ранее в понедельник остались без голубого топлива в результате внештатной ситуации. Об этом сообщил глава районной администрации Игорь Никуленков.
"С 17:30 14 сентября будет осуществляться подача газа в села Листовое, Трудовое, Крайнее, Водопойное, Зерновое, Ильинка, Сизовка, Вершинное, Карьерное, Наумовка, Виноградово, Рунное", - рассказал Никуленков.
15 сентября с 9:00 газ начнут подавать в села Долинка, Митяево, Шелковичное, Журавли, Охотниково, Орлянка, Громовка.
Ранее сообщалось, что 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма на сутки ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".
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Новости КрымаСакский районГазГазоснабжениеКрымОтключение газа в Крыму
 
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