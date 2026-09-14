https://crimea.ria.ru/20260914/v-sela-sakskogo-rayona-kryma-vozvraschayut-gaz-posle-masshtabnogo-otklyucheniya-1159373702.html

В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения

В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения

В Сакском районе Крыма восстанавливают подачу газа в 19 населенных пунктов, которые ранее в понедельник остались без голубого топлива в результате внештатной... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T18:20

2026-09-14T18:20

2026-09-14T18:20

новости крыма

сакский район

газ

газоснабжение

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отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма восстанавливают подачу газа в 19 населенных пунктов, которые ранее в понедельник остались без голубого топлива в результате внештатной ситуации. Об этом сообщил глава районной администрации Игорь Никуленков.15 сентября с 9:00 газ начнут подавать в села Долинка, Митяево, Шелковичное, Журавли, Охотниково, Орлянка, Громовка.Ранее сообщалось, что 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма на сутки ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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