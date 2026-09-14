https://crimea.ria.ru/20260914/v-rossii-sozdaetsya-set-universitetskikh-kampusov-mirovogo-urovnya-1159353547.html

В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня

В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня

Правительство России реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев. Об РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T13:12

2026-09-14T13:12

2026-09-14T13:12

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Правительство России реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Международном фестивале молодежи.Он напомнил, что в России есть множество возможностей для образования и науки. Создается научная инфраструктура класса "мегасайенс", а также комфортные условия для путешествий. Электронная виза оформляется онлайн за четыре дня, для ряда государств действуют безвизовые программы.Ранее Дмитрий Чернышенко сообщал, что к 2036 году в стране будет 40 кампусов мирового уровня, а сегодня уже создается созвездие из 25 кампусов от Калининграда до Сахалина.Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ).С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, участие в котором принимают десять тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет спрос на географов и экологов - эксперт10 человек на место: как в Крыму готовят специалистов для курортной сферы52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России

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дмитрий чернышенко, екатеринбург, новости, образование в россии, россия