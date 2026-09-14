https://crimea.ria.ru/20260914/v-krymu-za-nedelyu-potushili-113-pozharov-1159348757.html

В Крыму за неделю потушили 113 пожаров

В Крыму за неделю потушили 113 пожаров - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Крыму за неделю потушили 113 пожаров

За минувшую неделю крымские спасатели потушили 113 пожаров, из которых более 71 – возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T19:37

2026-09-14T19:37

2026-09-14T19:37

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158991061_7:0:1219:682_1920x0_80_0_0_d7a4a66a8dfea02a3e250a0cdc2eb59e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымские спасатели потушили 113 пожаров, из которых более 71 – возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Также силы МЧС России ликвидировали последствия 16 ДТП и оказали помощь 21 человеку.По данным МЧС, одно происшествие зарегистрировано на воде, а в горно-лесной местности спасен один человек.Кроме того, пиротехники МЧС ликвидировали 22 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.Сотрудниками органов государственного пожарного надзора составлен 35 административный протокол, из них на граждан – 30, на должностных лиц – пять. В том числе составлено 13 протоколов за разведение открытого огня.Ранее сообщалось, что 13, 14 и 15 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продленОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧСНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия, пожар