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В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
В Крыму за неделю потушили 113 пожаров - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
За минувшую неделю крымские спасатели потушили 113 пожаров, из которых более 71 – возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T19:37
2026-09-14T19:37
2026-09-14T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымские спасатели потушили 113 пожаров, из которых более 71 – возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Также силы МЧС России ликвидировали последствия 16 ДТП и оказали помощь 21 человеку.По данным МЧС, одно происшествие зарегистрировано на воде, а в горно-лесной местности спасен один человек.Кроме того, пиротехники МЧС ликвидировали 22 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.Сотрудниками органов государственного пожарного надзора составлен 35 административный протокол, из них на граждан – 30, на должностных лиц – пять. В том числе составлено 13 протоколов за разведение открытого огня.Ранее сообщалось, что 13, 14 и 15 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продленОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧСНа Кубани вспыхнул новый пожар в заповеднике Утриш
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В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
За неделю в Крыму спасатели потушили 113 пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымские спасатели потушили 113 пожаров, из которых более 71 – возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым реагировали на 113 пожаров. Из них сухой растительности – 71", – говорится в сообщении.
Также силы МЧС России ликвидировали последствия 16 ДТП и оказали помощь 21 человеку.
По данным МЧС, одно происшествие зарегистрировано на воде, а в горно-лесной местности спасен один человек.
Кроме того, пиротехники МЧС ликвидировали 22 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.
Сотрудниками органов государственного пожарного надзора составлен 35 административный протокол, из них на граждан – 30, на должностных лиц – пять. В том числе составлено 13 протоколов за разведение открытого огня.
Ранее сообщалось, что 13, 14 и 15 сентября в горах сохранится
чрезвычайная пожарная опасность.
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