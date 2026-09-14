Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/v-krymu-rabotaet-pvo--obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1159266727.html
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:00
2026-09-14T14:00
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
пво
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26eaef78819f3b4ab1eefa6577db0bb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d3ed60fbe3a6cf7e8e33b5164160ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, гу мчс рф по республике крым
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

14:00 14.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Беспилотная опасность! На Юге и Западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаПВОГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
16:44Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
16:28Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
16:18Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
16:14Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
16:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
16:00Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
15:51Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
15:39ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
15:29ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
15:09В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
14:59Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России
14:42В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
14:31В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса
14:28В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника
14:21Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
14:08Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
14:00В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
13:56Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
13:53Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности
Лента новостейМолния