https://crimea.ria.ru/20260914/v-krymu-kleschi-zarazili-borreliozom-57-chelovek-1159362339.html

В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек

В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек

В Крыму и Севастополе число случаев инфицирования клещевым боррелиозом достигло 57. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T14:42

2026-09-14T14:42

2026-09-14T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число случаев инфицирования клещевым боррелиозом достигло 57. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В целом же в крымские и севастопольские медорганизации после укуса клещей обратилось меньше людей, чем в прошлом году. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении лесов и парков.Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.В начале сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории всей страны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек

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севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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