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В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
В Крыму и Севастополе число случаев инфицирования клещевым боррелиозом достигло 57. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:42
2026-09-14T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число случаев инфицирования клещевым боррелиозом достигло 57. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В целом же в крымские и севастопольские медорганизации после укуса клещей обратилось меньше людей, чем в прошлом году. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении лесов и парков.Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.В начале сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе началась вторая волна активности клещей. Роспотребнадзор предупредил о начале второго пика активности клещей на территории всей страны. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек
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В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
В Крыму с начала года иксодовым клещевым боррелиозом заразились 57 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число случаев инфицирования клещевым боррелиозом достигло 57. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 50 случаев", - отметили в управлении.
В целом же в крымские и севастопольские медорганизации после укуса клещей обратилось меньше людей, чем в прошлом году. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении лесов и парков.
Результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,2% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,4%, добавили в Роспотребнадзоре.
В начале сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе началась
вторая волна активности клещей. Роспотребнадзор предупредил
о начале второго пика активности клещей на территории всей страны.
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