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В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника
В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника
Армия России продолжает наступление в Харьковской области. ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:28
2026-09-14T14:28
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в Харьковской области. ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Всего за сутки на всех направлениях враг потерял еще 1375 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, в кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области, также ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военных. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков. Также освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области.Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял до 200 солдат, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады противника в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 170 боевиков, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и 21 автомобиль.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 солдат, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали десантно-штурмовые бригады и полки ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 290 боевиков, бронетранспортер, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что в Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоныГрупповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентябряНовости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости
В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника

В Харьковской области ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника

14:28 14.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство пункта воздушного наблюдения на Сумском направлении СВО
Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в Харьковской области. ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Всего за сутки на всех направлениях враг потерял еще 1375 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области, также ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военных. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 боевиков. Также освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области.
Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял до 200 солдат, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады противника в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 170 боевиков, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и 21 автомобиль.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 солдат, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали десантно-штурмовые бригады и полки ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 290 боевиков, бронетранспортер, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что в Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
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