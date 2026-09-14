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В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ
В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ
В Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:52
2026-09-14T12:52
безэкипажные катера
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
черное море
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Кроме того, в течение суток сбиты две ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотников ВСУ самолетного типа."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 тыс. беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 922 танка и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 454 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 878 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безэкипажные катера, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, черное море, потери всу
В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ

В Черном море флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

12:52 14.09.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток сбиты две ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотников ВСУ самолетного типа.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 тыс. беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 922 танка и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 454 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 878 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Безэкипажные катераНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЧерное мореПотери ВСУ
 
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