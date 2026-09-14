https://crimea.ria.ru/20260914/v-chernom-more-razbit-bezekipazhnyy-kater-vsu-1159352940.html

В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ

В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026

В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ

В Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T12:52

2026-09-14T12:52

2026-09-14T12:52

безэкипажные катера

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

черное море

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Черном море за минувшие сутки флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Кроме того, в течение суток сбиты две ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотников ВСУ самолетного типа."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 тыс. беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 922 танка и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 454 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 878 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безэкипажные катера, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, черное море, потери всу