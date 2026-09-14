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Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России
Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:13
2026-09-14T18:26
россия
украина
энергетика
топливно-энергетический комплекс
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.Президент США ранее заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. До этого глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом. 1 сентября Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, украина, энергетика, топливно-энергетический комплекс, сша, дональд трамп
Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России

Трамп: Киев согласился не наносить удары по российским энергетическим объектам

18:13 14.09.2026 (обновлено: 18:26 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Московской области.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.
"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое", - написал он в Truth Social.
Президент США ранее заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. До этого глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом. 1 сентября Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
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РоссияУкраинаЭнергетикаТопливно-энергетический комплексСШАДональд Трамп
 
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